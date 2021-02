IGC: wereldvoorraad graan krimpt

De wereldvoorraad graan krimpt dit seizoen naar de kleinste hoeveelheid in 5 jaar.

De International Grains Council (IGC) schat dat de wereld eind dit seizoen nog 611 miljoen ton graan op voorraad heeft. Het graanverbruik in de wereld stijgt in 2020/2021 naar een record, meldt de IGC in het laatste marktrapport. Die komt op 2.222 miljoen ton. Ook de productie stijgt naar een record van 2.216 miljoen ton.

Verbruik groter dan productie

Omdat het verbruik groter is dan de productie moeten de voorraden worden aangesproken. In 3 jaar is de wereldvoorraad graan met 40 miljoen ton geslonken naar de kleinste hoeveelheid in 5 jaar.

De wereld produceert meer tarwe (773 miljoen ton) dan het verbruikt (756 miljoen ton). Bij mais is de productie (1.134 miljoen ton) echter niet genoeg om het verbruik (1.163 miljoen ton) te dekken. Daarom worden de voorraden aangesproken. Kleinere voorraden hebben een prijsopdrijvend effect.