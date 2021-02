BKD: krimp tulpenareaal

Bloembollenkwekers hebben 12.794 hectare tulpen geplant dit najaar.

Dat is ruim 400 hectare minder dan het voorgaande seizoen, toen 13.206 hectare van tulpenbollen werd voorzien. Dit blijkt uit de voorlopige statistiek voorjaarsbloeiers van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD).

Narcis en hyancint

Van narcis en hyancint is ook minder gepoot. Het totale areaal komt op 16.334 hectare, wat een krimp van 552 hectare betekent van de voorjaarsbloeiers in seizoen 2020-‘21. Geen verrassing, gezien de marktsituatie in de bloemen- en bloembollenketen. De coronacrisis heeft door de stilgevallen bloemenafzet voor een flinke klap gezorgd in de sector.