Agrodis: meer deelnemers spuitcursus

Agrodis, de brancheorganisatie aangaande gewasbeschermingsmiddelen, vreest dat op 1 mei duizenden houders hun spuitlicentie verliezen als Bureau Erkenningen niet meer dan 25 deelnemers per online licentiebijeenkomst toestaat.

Met maximaal 25 deelnemers gaat de bijscholing niet snel genoeg, zegt directeur Conno de Ruijter. “Het risico is erg groot dat de spuitlicentie komt te vervallen. Dan mogen die boeren, tuinders en loonwerkers geen professionele gewasbeschermingsmiddelen meer kopen, verhandelen, gebruiken en opslaan.”

Meer dan 25 deelnemers

Als gevolg van de Covid-19-maatregelen waren er afgelopen jaar nauwelijks fysieke bijeenkomsten voor verlenging van spuitlicenties. De coulance-regeling van de overheid om zonder geldige spuitlicentie te mogen werken, loopt 30 april aanstaande af. “Men gaat er terecht vanuit dat er dan een systeem van online-bijeenkomsten kan zijn opgetuigd. Maar dan moeten we wel voldoende mensen kunnen bereiken. Bureau Erkenningen staat op het standpunt dat kwaliteit alleen gewaarborgd is als niet meer dan 25 deelnemers per keer meedoen. Wij menen dan dat achterhaald is. Er kunnen ook kwalitatief goede bijeenkomsten worden georganiseerd met 50 deelnemers. De bedrijven en de techniek zijn er klaar voor. Ik zou graag zien dat Bureau Erkenningen hierin spoedig in meebeweegt.”