€ 100.000 voor groenere pootaardappelteelt

Stichting The Potato Valley krijgt € 100.000 subsidie van de provincie Groningen.

In de stichting werken ondernemers, onderwijs, onderzoekers en de overheid samen aan de toekomst van de pootaardappelteelt in Noord-Groningen en in Friesland. De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van een economisch vitale kringlooplandbouw in Noord-Groningen. The Potato Valley werkt aan een pootaardappelteelt die minder gewasbescherming nodig heeft. Daarom wordt er onder meer onderzoek gedaan naar groene alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen en naar een biodiversiteit die functioneel is voor de pootaardappelteelt.