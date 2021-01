Weinig suiker in de bieten

De suikerbieten zijn niet erg zoet. Het gemiddelde suikergehalte in de bieten is gedaald naar 16,2% in de campagne tot en met 2 januari.

Dat is erg laag. In de oogst van 2002 kwam het gemiddelde suikergehalte aan het eind van de campagne uit op 16,1%. In de zeventien jaar daarna was dat altijd hoger, tot de oogst van 2020. In al die jaren sprong oogst 2009 eruit met een gemiddeld suikergehalte van 17,7%. 11,6% tarra Met de bieten gaat 11,6% tarra mee naar de fabrieken van Cosun Beet Company, blijkt uit de laatste campagnecijfers. De bieten zijn schoner dan die van de vorige oogst toen het gemiddelde tarra uiteindelijk uitkwam op 12,1%. Het gemiddelde van de laatste vijf jaar (oogst 2015 t/m 2019) kwam uit op 10,7% tarra. De winbaarheid is met 89,6 vergelijkbaar met die van vorig seizoen (89,6).