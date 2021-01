WUR: tarwe resistent gemaakt tegen septoria

Onderzoekers zijn er in geslaagd een resistentie-gen in te bouwen in tarwe, waardoor het gewas vrijwel geheel resistent is geworden tegen bladvlekkenziekte (septoria).

Deze schimmelziekte is een van de meest schadelijke in tarwe. Wageningen UR (WUR) schat dat door bladvlekkenziekte jaarlijks 5% tot 10% van de tarweoogst in Europa verloren gaat.

Eenvoudig in te bouwen in commerciële tarwerassen

Het introduceren van het resistentie-gen Stb16q in tarwe is gedaan door een internationale groep van onderzoekers, waar ook WUR deel van uitmaakt. Volgens WUR is het gen nu via veredeling vrij eenvoudig in te bouwen in commerciële tarwerassen. Dit voorkomt oogstverliezen en telers hoeven minder fungiciden te gebruiken.