Prijs Bintje-pootgoed stijgt naar € 62

De beurs in Middenmeer noteert deze week voor Bintje-pootgoed maat 28/35 millimeter € 12 hoger op € 62 per 100 kilo.

De prijs is sinds januari 2019 niet meer zo hoog geweest. Voor de grovere maatsortering 35/45 stijgt de Bintje-pootgoednotering € 5 naar € 35. Vooral de notering van de kleinere maat stijgt hard, omdat dit aanbod beperkter is. Het pootgoedaanbod is de afgelopen maanden geslonken. En doordat de Belgische consumptieteelt afgelopen zomer goed is geweest is de vraag naar Bintje-pootgoed vanuit België nu goed.