Opnieuw verkeerde gehaltes bij Cosun

Cosun Beet Company (CBC) heeft vastgesteld dat in de periode van 4 november tot 12 december de amino-N cijfers iets te hoog zijn vastgesteld in een deel van de bietenmonsters.

Dit is gebleken uit interne controles. Inmiddels zijn de juiste waarden bepaald en gecontroleerd. CBC heeft inmiddels geborgd dat deze afwijking niet weer op kan treden.

De betrokken telers hebben inmiddels een nieuwe gewicht- en kwaliteitsopgave ontvangen op het ledenportaal. In alle gevallen betreft de correctie een verlaging van de amino-N cijfers die soms leidt tot een verbetering van de WIN met 1 punt, en in enkele gevallen tot de verbetering van de WIN met 2 punten. De correcties zijn dus in alle gevallen gunstiger voor de telers.