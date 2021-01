Opbrengst suikerbieten gemiddeld 82,2 ton

De gemiddelde suikerbietenopbrengst over alle gebieden in heel Nederland komt uit op 82,2 ton wortelgewicht met 13,24 ton suiker per hectare.

Het suikergehalte komt op 16,1%. De tarra is gemiddeld 12% en de WIN 89,4. Dat meldt Cosun Beet Company. Afgelopen maandag zijn in Dinteloord (N-.Br) de laatste bieten aangevoerd en verwerkt. In Vierverlaten (Gr.) was dit op zaterdag. Suikeropbrengst flink lager dan langjarig gemiddelde De suikeropbrengst is aanzienlijk lager dan het langjarig gemiddelde van 14 ton suiker. De belangrijkste oorzaken zijn de droogte in het voorjaar, de aantasting door ziekten en plagen, het gebrek aan zonuren en de relatief hoge temperaturen in de herfst.