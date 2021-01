Noordelijke telers brengen zelf verzilting in beeld

Telers in het Friese en Groningse zeekleigebied gaan zelf het zoutgehalte in oppervlakte- en drainwater meten.

De noordelijke akkerbouw wil meer zicht krijgen op de verzilting in het gebied. Daarom is dit jaar het project ‘Boeren Meten Water-Verzilting’ opgestart. Het richt zich op akkerbouwers in het Friese en Groningse zeekleigebied. Telers gaan zelf het zoutgehalte in oppervlakte- en drainwater meten en zetten apparatuur in hun percelen om grondwaterstand en zoutgehalte te meten.

Ruimte voor honderd deelnemers

Binnen het project is er ruimte voor vijftig deelnemers in Friesland en vijftig in Groningen. Door op grote schaal metingen te doen, ontstaat er een goed beeld van de mate van de verzilting in het gebied.