Luzerne past in doelstelling landbouwbeleid

Luzerneteelt scoort uitstekend als het gaat om klimaat en milieu en verdient daarom aandacht in het Nationaal Strategisch Plan, de uitwerking van het nieuwe Europese landbouwbeleid.

Dat blijkt uit onderzoek van CLM Onderzoek en Advies in opdracht van de Provincie Zeeland en Groenvoederdrogerij Timmerman.

Voordelen nog onvoldoende tot waarde gebracht

De onderzoekers stelden vast dat de telers van luzerne al deze voordelen nog onvoldoende tot waarde kunnen brengen, terwijl dat maatschappelijk gezien gewenst is. Het is daarom zaak om vanuit de markt de vraag naar luzerne te stimuleren, bijvoorbeeld door het stimuleren van luzerne als eiwitbron in veevoeding.