Enquête: vasteprijscontract voor 2021 al getekend?

Aardappelteler, ga je minder aardappelen poten en verwacht je voldoende compensatie kosten kiemremming?

De onzekerheid van de fritesafzet afgelopen jaar door de coronacrisis maakt dat de aardappelverwerkers voor komend seizoen anders naar de markt kijken. De aanhoudende problemen met corona zorgen ook onder telers voor meer onzekerheden. Verwerkers willen het liefst het aardappelareaal stabiel houden met minder aardappelen in de eerste helft van het leveringsseizoen op vasteprijscontract.

