Eerste zaaisjalot met meeldauwresisentie

Verdelaar Bejo/De Groot en Slot brengt eerste valse meeldauwresistente zaaisjalot op de markt.

Het ras heet Innovator en is na dertig jaar ontwikkelen tot stand gekomen. Valse meeldauw is een groot probleem in de uien- en sjalottenteelt. Een infectie kan opbrengstreductie of zelfs compleet oogstverlies veroorzaken. Innovator is daarom een uitkomst voor de biologische markt, legt Bejo/De Groot en Slot uit, maar is tevens zeer gewenst in het conventionele segment. Het pakket gewasbeschermingsmiddelen neemt in de gangbare teelt immers zienderogen af.

Geschikt voor de lange bewaring

Naast meeldauwresistentie, levert het ras volgens de veredelaar een goede opbrengst en is het geschikt voor de lange bewaring. Het heeft dezelfde groeikracht en bewaarbaarheid als het standaardras Conservor. Biologisch zaad van Innovator zit in de pijplijn.