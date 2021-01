Bintje pootgoedprijs 28/35 stijgt naar € 73

De notering voor Bintje pootgoed maat 28/35 millimeter blijft stijgen.

Op de beurs in Middenmeer wordt deze week € 6 hoger genoteerd voor de kleinere maatsortering op € 73 per 100 kilo. De prijs heeft sinds januari 2019 niet meer zo hoog gestaan. Toen stond de notering op € 104. De vraag naar de kleine maatsortering is groter dan het aanbod. De oogstopbrengst was niet enorm en er is al veel pootgoed verkocht. Hierdoor de prijs blijft stijgen. Ook de notering voor Bintje pootgoed maat 35/45 stijgt met € 3 naar € 40 per 100 kilo. Deze notering profiteert van de prijsstijging van kleinere maatsortering.