Vrij rustige week wat betreft phytophthorarisico

Over het algemeen is het een rustige week wat betreft het phytophthorarisico in de aardappelteelt.

Dat blijkt uit de waarschuwingskaartjes van Dacom Farm Intelligence. Maandag 7 september waren veel stippen nog donkergroen, blauw of rood. De dagen erna was er alleen in het Noorden nog enig gevaar op besmetting. Vrijdag en zaterdag zijn alle stippen weer netjes lichtgroen. Dit waren de laatste waarschuwingskaartjes van dit seizoen. Foto: Lex Salverda