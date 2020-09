Risico op phytophthora hoog door luchtvochtigheid

Hoewel het deze week niet veel regent, is het risico op de aardappelziekte phytophthora door de hoge luchtvochtigheid vrij hoog.

Dat blijkt uit de kaartjes die Dacom Farm Intelligence wekelijks deelt. Op zondag en maandag was het vooral in het noorden van het land gevaarlijk en na een vrij rustige dinsdag laait het op woensdag en donderdag in praktisch het hele land op. “Richting het weekeinde en volgende week ziet het er beter uit, met een nazomer in het verschiet”, voegt Cor Rijzebol van Dacom toe.