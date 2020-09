Delphy ziet doorwas in aardappelen

Op meerdere aardappelpercelen worden de eerste verschijnselen van doorwas gevonden. Dat meldt Delphy team Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidoost-Nederland in de nieuwsbrief.

Op de stengels verschijnen nieuwe bladscheuten. In de grond is op enkele knollen ook een klein puntje – uitlopen op de ogen – te vinden, ook op percelen die met kiemremmer MH zijn behandeld. Delphy oppert dat de werking van MH mogelijk niet optimaal was door de hitte kort na de bespuiting.

Checken, doodspuiten en rooien

Controle, tijdig doodspuiten en zo snel mogelijk rooien is het advies bij doorwas. Andere maatregelen zijn er niet.