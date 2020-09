Cosun stelt de leveringsplanning dagelijks bij

Suikerbietentelers kunnen gedurende de bietencampagne hun leveringsplanning volgen via het ledenportaal van Cosun.

Half augustus is een eerste planning gemaakt, maar tijdens de campagne kan de planning wijzigen door variatie in opbrengsten van percelen of doordat de verwerking sneller of minder snel gaat dan aanvankelijk gepland. Elke dag wordt de planning opnieuw doorgerekend. Loonwerkers kunnen deze informatie vanuit een ander systeem raadplegen. Met deze informatie kunnen telers, zeker bij wijzigingen, beter inspelen op het rooimoment of op het nemen van maatregelen tijdens bewaring.

De campagne gaat in beide fabrieken op 22 september van start. Bij de huidige opbrengstverwachting is een campagnelengte van 18 weken voorzien.