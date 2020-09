Bladschimmels slaan toe in bieten

Doordat suikerbietenpercelen langer vochtig zijn, neemt de bladschimmel cercospora zichtbaar toe in het gewas.

Dat meldt bietenverwerker Cosun. Uit alle teeltgebieden in Nederland wordt melding gemaakt van uitbreiding van aantastingen, ook waar meermaals gewasbescherming is toegepast. Dat heeft te maken met nieuw gevormd blad na de droogte, dat minder bespuitingen heeft gehad en daarmee vatbaarder is. Ook kan slaphangend blad tijdens de droogte een infectie via de bodem hebben opgelopen. Bovendien is de werking van fungiciden op slaphangend blad minder goed.

Risico op stemphylium

Het risico op stemphylium neemt ook fors toe, waarschuwt Cosun. De vlekjes die nu zichtbaar worden, zijn het gevolg van infectie van een tot twee weken geleden. In deze vlekjes worden sporen gevormd die onder de huidige omstandigheden weer nieuwe infectie en vlekjes veroorzaken.

De aanwezigheid van een infectie is afhankelijk van het bouwplan; intensieve teelt van bieten en andere waardgewassen als aardappelen vormen voor stemphylium een hoger risico.