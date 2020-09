Aviko: onderwatergewicht Agria blijft achter

Het gemiddelde onderwatergewicht voor de verschillende fritesrassen blijkt tijdens de proefrooiing in week 37 stabiel vergeleken met de voorgaande week op 386 gram per 5 kilo.

“Het zijn veelal de Innovators die goed op het onderwatergewicht zitten”, zegt Marten Scheepsma buitendienst medewerker van Aviko Potato. “De latere rassen, zoals Agria, zijn nog wat achtergebleven in het onderwatergewicht. De regenachtige donkere dagen hebben bij de latere rassen voor minder zetmeelvorming gezorgd. De verwachting is wel dat het onderwatergewicht voor deze rassen de komende zonnige dagen gaat aantrekken.”

Rooiwerk start

De meeste percelen Agria’s moeten dan ook nog worden doodgespoten. Het gros van de percelen Innovators zijn al doodgespoten of worden deze week doodgespoten. Het rooiwerk start deze week.

De gemiddelde opbrengst voor fritesgeschikte aardappelen komt uit op 62 ton per hectare. De proefrooiing is gehouden op 7 en 8 september. Scheepsma: “We zien dat de tonnen verder zijn toegenomen.” Het percentage grof is dit seizoen relatief hoog met een laag knolaantal. Het percentage grof (50 millimeter opwaarts) is gestegen naar 89% in week 37. Daarmee komt het groftepercentage ruim boven het meerjarig gemiddelde van 84% uit.