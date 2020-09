Aviko: groei is uit de aardappelen

De groei is uit de aardappelen van de hoofdoogst van Aviko Potato. De proefrooiingen zijn gedaan in alle teeltregio’s in Nederland en trekt niet verder bij in week 38.

Deze zit met zo’n 62 ton per hectare in week 38 boven het meerjarig gemiddelde. Het lage knolaantal en de grove aardappelen zorgen dit seizoen voor een iets bovengemiddelde hectareopbrengst. “Veel aardappelen zijn al doodgespoten en ook is het rooiwerk al gestart, waardoor de proefrooiing van week 38 weinig verandering laat zien”, zegt Willem van Tilburg, hoofd inkoop van Aviko Potato. Groftepercentage Het onderwatergewicht trekt in de tweede helft van september licht omhoog. Het onderwatergewicht zit met 387 gram op een vergelijkbaar niveau met seizoen 2017. Het percentage grof (50 millimeter opwaarts) is stabiel gebleven op 89% vergeleken met de voorgaande week, blijkt tijdens de proefrooiingen gehouden op 14 en 15 september. Daarmee komt het groftepercentage ruim boven het meerjarig gemiddelde van 85% uit. Doorwas Doorwas is dit seizoen geen groot probleem. Van Tilburg: “Er komt incidenteel wel wat doorwas voor bij bepaalde rassen, maar ik hoor er geen grote problemen over.”