Avebe: iets hogere hectareopbrengsten bij aardappelen

De opbrengst van de zetmeelaardappelen is iets beter dan de afgelopen twee jaar.

De gewassen staan er beter voor dan vorig jaar op hetzelfde moment, zegt een woordvoerster van Avebe. “Dat biedt nog mogelijkheden voor nagroei. Wel verschilt de stand van de gewassen sterk per gebied. Vorst, hagelschade en droogte in combinatie met hitte hebben schade toegebracht aan percelen. Het aardappelareaal dat wordt beregend is een stuk groter dan vorig jaar.”

Campagne duurt tot eind april

Avebe is 17 augustus gestart met de verwerking van de aardappelen. Het gemiddelde zetmeelgehalte is 19,4%. Dat komt overeen met een onderwatergewicht van 478 gram. Het gemiddelde tarracijfer is 5,0%. Avebe verwacht dat de campagne duurt tot eind april 2021 om alle aardappelen van de 2.300 Nederlandse en Duitse leden te verwerken tot zetmeel en eiwit.