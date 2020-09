Akkerbouw wil nieuwe onderzoeken opzetten

De akkerbouwsector heeft negen voorstellen ingediend voor onderzoek bij de Topsectoren Agro & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem.

Een van de voorstellen is een vervolg van twee jaar op het huidige project Beter Bodembeheer. Dat is het grootste onderzoeksproject in de akkerbouw. Het huidige project loopt al acht jaar en had de laatste vier jaar een budget van € 6,3 miljoen. Het nieuwe project is vooral bedoeld om de resultaten van het bodemonderzoek te vertalen naar praktische toepassingen.

Privaat-publieke samenwerkingsverbanden

Directeur André Hoogendijk van Brancheorganisatie Akkerbouw verwacht dat tegen het eind van het jaar duidelijk is welke projectvoorstellen uitgevoerd kunnen worden. “Het gaat om privaat-publieke samenwerkingsverbanden (PPS). PPS houdt in dat de financiering voor de helft gebeurt door het bedrijfsleven. De overheid betaalt de andere helft.”