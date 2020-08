Trips te laat voor grote schade

In diverse uienpercelen, overal in het land, neemt de plaag trips toe.

Dat is vaak het gevolg van de graanoogst, waarbij de beestjes verhuizen naar een uienperceel in de buurt.

Aangezien veel uien percelen op hun retour zijn, is het geen heel groot probleem. “Als dit een maand geleden was gebeurd, was het veel erger geweest”, schetst Ko Francke van coöperatie CZAV. Jaap Jonker van De Groot en Slot onderschrijft dat, maar hij wijst er ook op dat trips mee kunnen gaan in de de bewaring. “Zuigschade kan leiden tot lucht tussen de huiden, herkenbaar aan een soort plakrandje onder de buitenste huid. Dat kan leiden tot kaalheid.”

Goed onder controle

Je kunt er niets meer tegen doen als het gewas eenmaal is gestreken. Jonker: “Wel zien we dat telers doorgaan met tripsbestrijding zolang het gewas nog groeit.” De rest van het seizoen hadden uientelers de plaag goed onder controle. “Ze zijn op tijd begonnen met systemische middelen en dat heeft goed gewerkt.”