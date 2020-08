Roofmijten werken tegen bonenspintmijt

Het preventief uitzetten van roofmijten in aardappelen voorkomt aantasting door de bonenspintmijt.

Dat is de voorlopige conclusie uit een veldproef van Agrifirm. Agrifirm gaat nu testen of roofmijten ook curatief werken. Twee weken geleden zijn roofmijten uitgezet in een perceel waarin al een lichte aantasting door de bonenspintmijt is aangetroffen.

Veel gewasschade in Oost-Nederland

De bonenspintmijt veroorzaakt de laatste jaren veel gewasschade in Oost-Nederland. Insecticiden als Batavia en Movento bestrijden alleen de larven en de nymfen, maar hebben geen werking op volwassen exemplaren.