Pootgoed scoort beter in veldkeuring

De veldkeuring is voor de pootgoedtelers beter verlopen dan in 2019 en 2018.

De keuringsdienst NAK heeft dit jaar 14,5% van het pootgoedareaal in klasse verlaagd en 1,5% afgekeurd voor gebruik als uitgangsmateriaal. Daarmee scoort de veldkeuring beter dan die in 2019 (14,8% verlaagd en 2,2% afgekeurd) en 2018 (15,8% verlaagd en 2,3% afgekeurd). De NAK heeft de veldkeuring afgerond. De resultaten zijn echter wel slechter dan die in 2017. Toen verlaagde de NAK slechts 8,1% van het areaal in klasse en werd 0,9% afgekeurd. Dat was het beste resultaat van de laatste tien jaar.