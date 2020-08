NAK heeft minder capaciteit voor aardappelonderzoek

De capaciteit voor het aardappelknolonderzoek via de PCR-methode is dit jaar lager, meldt keuringsdienst NAK. Dat komt door de maatregelen die nodig zijn om coronabesmettingen te voorkomen.

De beschikbare capaciteit is vooral nodig voor het uitvoeren van verplichte onderzoeken. Voor het vrijwillige onderzoek is, naar het nu lijkt, alleen capaciteit beschikbaar in augustus en vanaf eind november.

Zelf aardappelblad aanleveren voor Elisa-onderzoek

Ook voor het uitvoeren van aardappelknolonderzoek via de Elisa-methode is beperkte capaciteit. Nieuwe aanvragen kunnen alleen nog worden uitgevoerd na 15 december.

Een alternatief is om zelf aardappelen op te kweken en het blad aan te leveren voor Elisa-onderzoek, tipt de keuringsdienst. Monsters die zonder vooraf aangevraagde labels en afstemming over aanlevering binnenkomen, neemt de dienst dus niet in behandeling.