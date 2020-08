Middenmeer start peennotering op € 19

Beperkt aanbod peen zorgt dit seizoen voor een hoger prijsniveau dan vorig jaar.

De beurs in Middenmeer start de notering voor C-/D-peen met € 17 tot € 19 per 100 kilo. Daarmee begint seizoen 2020-’21 met een nette prijs boven het 5-jarig gemiddelde van € 14,90 per 100 kilo.

Het beperkte aanbod zorgt dit seizoen voor een hoger prijsniveau vergeleken met een jaar geleden. De afgelopen jaren startte in 2018 dezelfde notering hoger met € 28. Dat jaar werd getekend door hitte en droogte. Ook dit seizoen is de vraag groter dan het aanbod. Veel peen mist door droogte wat lengte, maar door de goede vraag wordt soms toch eerder gerooid.