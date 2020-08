Knolbescherming nu belangrijk in aardappelteelt

Door het wisselvallige weer zijn de infectierisico’s voor de aardappelziekte phythophthora deze week hoog.

Dat blijkt uit de wekelijkse informatie van Dacom Farm Intelligence.

Het Zuidoosten lijkt de dans wat te ontspringen, maar de aanstaande zomerstorm zal in een groot deel van het land zorgen voor natte omstandigheden. Als er al phytophthora is geconstateerd in het gewas, dan is het nog meer van belang om aandacht te besteden aan de knolbescherming in deze fase van het seizoen. Hiervoor waarschuwt Cor Rijzebol van Dacom. Aanwezige sporen kunnen met de regen makkelijk afspoelen en hun weg vinden naar de knollen.