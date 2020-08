Interpom uitgesteld naar 2021

Kortrijk Xpo en Belgapom hebben besloten de indoor aardappelbeurs Interpom een jaar uit te stellen.

Hoewel de Belgische overheid besloten heeft dat vakbeurzen vanaf 1 september 2020 opnieuw mogen georganiseerd worden, mits het naleven van maatregelen die ook in de handel van toepassing zijn, is de beurs verplaatst naar zondag 28, maandag 29 en dinsdag 30 november 2021 in Kortrijk Xpo.

Bedrijven trekken deelname in

Reden voor het uitstel is dat veel bedrijven in de aardappelketen besloten hun deelname aan editie 2020 Interpom in trekken. Ook was er veel onzekerheid of buitenlandse bezoekers vanwege de coronabeperkingen wel in staat zouden zijn de beurs te kunnen bezoeken.

Agritechnica

Uitstel naar 2021 betekent dus dat in 2021 Interpom in hetzelfde jaar wordt gehouden als de Agritechnica. Normaal wordt Interpom altijd in de even jaren georganiseerd. In oneven jaren presenteert de aardappelmechanisatie hun primeurs op de Agritechnica, in de even jaren op Interpom.

De Interpom-organisatie heeft al aangegeven in 2022 wederom een Interpombeurs te organiseren, en dan de tweejaarlijkse periodiciteit in de even jaren te gaan hernemen.