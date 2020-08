Hittegolf voorkomt infectie door phytophthora

De komende dagen is er dankzij een hittegolf geen kans op infectie door phytophthora.

Een hittegolf is aanstaande volgens weersite Weeronline. Gevolg van het bestendig hete en droge weer is dat er de komende dagen geen kans is op infectie door phytophtora. Dat blijkt uit het phytophthora-adviesmodel van Dacom.

Het hete weer houdt zeker een week aan. Pas in de tweede helft van volgende week neemt de buienkans geleidelijk toe en daarmee stijgt ook de kans op een koeler weertype. De kans op phytophthora kan dan ook weer toenemen.