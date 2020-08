Frankrijk schiet bedreigde bietsuikersector te hulp

De Franse landbouwminister wil neonicotinoïden weer toestaan in bieten. De schade door vergelingsziekte is groot, stelt de bond van bietentelers CGB.

De pasbenoemde Franse minister van Landbouw, Julien Denormandie, wil neonicotinoïden voorlopig weer toestaan. Denormandie vreest een kaalslag in de suikersector, omdat de bieten in Frankrijk zwaar te lijden hebben van vergelingsziekte. De ziekte wordt overgebracht door luizen. Tot 2019 werden bieten na het zaaien drie maanden beschermd tegen insecten door de neonicotinoïden in de coating van het bietenzaad. De Europese Unie verbiedt sindsdien deze stoffen, omdat ze schadelijk zijn voor bestuivende insecten.

Derogatie op neonicotinoïden

Het Franse ministerie van Landbouw wil in 2021 het gebruik van neonicotinoïden voor bietenzaad tijdelijk goedkeuren. Die derogatie van het Europese verbod geldt desnoods ook voor de twee volgende jaren. Frankrijk telt dit seizoen 423.000 hectare suikerbieten, dat is toch al 24.000 hectare ofwel ruim 5% minder dan in 2019. Een deel van de bietentelers heeft al aangegeven te stoppen met de bietenteelt na de sluiting van vier suikerfabrieken.