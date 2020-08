Aviko: aardappelopbrengst zakt onder gemiddelde

De gemiddelde hectareopbrengst voor de verschillende fritesaardappelrassen vlakt verder af naar gemiddeld 46 ton per hectare, dat blijkt uit de proefrooiing van Aviko Potato gehouden op 10 en 11 augustus.

Daarmee komt de gemiddelde opbrengst in week 33 verder onder het 5-jarig gemiddelde van 47,6 ton per hectare.

Impact hitte

“De gewassen zijn hard achteruit gegaan door de hitte,” zegt Willem van Tilburg, hoofd inkoop van Aviko Potato. “Rassen zoals Innovator, die al meer op retour waren dan rassen zoals een Agria, kunnen minder goed tegen de hitte.” Het gemiddelde onderwatergewicht stijgt naar 387 gram per 5 kilo in de week van de hittegolf, die vrijdag 7 augustus begon.

Van Tilburg: “De groeipotentie van de aardappelen is ook scherp gedaald. Dat is niet alleen in Nederland het geval. Ook in Frankrijk en België zijn de gewassen hard achteruit gegaan.”

Het groftepercentage houdt redelijk dezelfde groeicurve aan als in 2017. Het percentage grof (50 millimeter opwaarts) is gestegen naar 81% in week 33. Daarmee ligt het iets onder het niveau van 2017. De gemiddelde opbrengst ligt niet rond het niveau van 2017 (55 ton), dat komt omdat de hoeveelheid knollen dit seizoen tegenvalt.