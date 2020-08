Avebe start met verwerking aardappelen

Avebe is met de aardappelcampagne gestart in Nederland.

De start van de campagne in Gasselternijveen (Dr.) is in lijn met andere jaren. Daarna start Avebe met de verwerking in Ter Apelkanaal (Gr.) en het Duitse Lüchow. In Dallmin in Duitsland zijn vorige week al de eerste aardappelen verwerkt. Avebe verwacht dat de campagne tot eind april 2021 gaat duren om alle aardappelen van de ongeveer 2.300 Nederlandse en Duitse leden te verwerken tot zetmeel en eiwit.

Droogte

Avebe betitelt groeiseizoen 2020 als wisselvallig. Een groot deel van de leden kreeg te maken met droogte en hoge temperaturen. Het al dan niet beregenen van percelen en de verschillen in neerslag zorgen voor verschillen in opbrengsten tussen percelen. Het weer in augustus en september kan nog een belangrijke invloed hebben op de totale oogst.