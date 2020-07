Vereinigte Hagel: ‘Hagelschade loopt in de miljoenen’

Duizenden hectares akkerbouw in het Noordoosten zijn beschadigd door de hagelbui van zaterdag 27 juni.

Agrarisch schadeverzekeraars zijn met, vooralsnog, de grootste klus van dit seizoen bezig. Meer dan 200 meldingen zijn reeds gedaan. “De schade loopt in de miljoenen”, schetst Jan Schreuder van Vereinigte Hagel. “Veel grote bedrijven zijn getroffen. De hagelstenen waren wel 5 centimeter groot.”

Allerlei gewassen getroffen door hagel

Uien, aardappelen, suikerbieten, vezelhennep, graan en mais. Allerlei gewassen zijn getroffen. “De hagelschade in 2016 in Oost-Brabant was serieus, maar dit is voor ons nog groter”, zegt Schreuder. “Omdat we in dit gebied naar verhouding veel verzekerden hebben: 70 tot 80% is hier verzekerd tegen hagelschade.”

Johan Westerik van Agriver geeft aan dat het nog wel een poos duurt voor de taxateurs rond zijn. “Op sommige plekken is de schade heel fors”, weet hij. “Veendam is een kerngebied.”

200 hectare suikerbieten beschadigd

Voor wat betreft de suikerbieten heeft de agrarische dienst van Cosun in beeld dat op zo’n 200 hectare het blad gedeeltelijk of bijna volledig is verwoest, dat loopt uiteen van 10 tot 90% schade. “De neerslag van de afgelopen week was zeer grillig; van enkele millimeters tot wel 100 millimeter, met in het noordoosten flinke hagelstenen.”

In andere gebieden laten bieten nog steeds droogteverschijnselen zien. Seizoen 2020 toont veel weersextremen. Het was te nat, te droog, er was nachtvorst en hagel. De echte groeimaanden moeten nog komen.