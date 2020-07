Uienafzet vordert gestaag begin juli

In de tweede week van het afzetseizoen 2020-’21 is 7.737 ton uien in 65 verschillende landen afgeleverd.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. De eerste afzetweek is bijgewerkt met 1.769 ton nagekomen posten, waardoor deze uitkomt op 6.553 ton. De eerste twee weken is gezamenlijk ruim 14.000 ton afgezet. De belangrijkste afnemer is Groot-Brittannië, met gemiddeld zo’n 1.400 ton per week. Groot-Brittannië wordt in de eerste volle week van juli gevolgd door Zweden, Haïti, Spanje, Ivoorkust, Guinee, België, Gambia en Duitsland. Deze landen namen grofweg tussen 630 ton en 300 ton uien af.

Wachten op Senegal

Het blijft rustig voor exporteurs en het wachten is op de grote afnemer Senegal. Als Senegal de grens voor importuien opent, kan het afzetvolume flink toenemen. De verwachting is dat eind juli, begin augustus de eerste uien naar het West-Afrikaanse land worden verscheept. Zodat tegen de tijd dat de grens opent de uien gelijk naar binnen kunnen. Panama heeft dit seizoen nog geen Nederlandse ui ontvangen. De voorgaande twee seizoenen waren ze aan het begin van het seizoen al wel aan de markt, maar het land is steeds meer de eigen teelt gaan beschermen.