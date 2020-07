USDA verwacht minder tarwe wereldwijd

Het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) heeft de oogstramingen in de Verenigde Staten meer verlaagd dan waar eerder van werd uitgegaan.

Voor tarwe wordt wereldwijd ruim 4 miljoen ton minder opbrengst verwacht; 769,3 miljoen ton voor seizoen 2020-‘21. Dat blijkt uit het laatste Wasde-rapport. De Europese tarweproductie is met 1,5 miljoen ton verlaagd naar 139,5 miljoen ton. Deze neerwaartse bijstelling komt voornamelijk door lagere opbrengsten in Frankrijk en Spanje. Als deze verwachte opbrengst uitkomt, is het de laagste EU-productie sinds 2012-’13. De lagere opbrengstverwachtingen prikkelen de tarweprijzen op de internationale markt.

Uitvoer

De tarwe-uitvoer voor 2020-’21 is door het USDA verlaagd naar 188 miljoen ton (-0,8 miljoen ton). De lagere uitvoer vanuit de EU wordt deels gecompenseerd door een hogere afzet vanuit Australië. De wereldconsumptie daalt met 1,6 miljoen ton naar 751,6 miljoen ton. In Europa, de Verenigde Staten en Marokko wordt minder geconsumeerd. Daarnaast wordt minder veevoer afgenomen. De eindvoorraden komen dan ook 1,3 miljoen ton lager uit in de juli-prognose op 314,8 miljoen ton.

Mais en soja vrijwel stabiel

De verwachte oogstopbrengsten voor mais en soja bleven nagenoeg gelijk. De wereldmaisoogst komt in de juli-prognose uit op 1,16 miljoen ton (-0,03 miljoen ton). De sojaproductie wordt ingeschat op 362,5 miljoen ton (-0,33 miljoen ton).