Tijd om aardappelschuren te reinigen

Benut deze tijd om aardappelbewaarschuren, -kisten en -transportbanden te reinigen van resten chloorprofam.

Dat advies geven organisaties uit de aardappelketen. Nu de schuren vrijwel allemaal leeg zijn, het weer warmer wordt en het meeste werk op het land achter de rug is, is het tijd om deze reinigingsklus op te pakken.

Geen verlenging toelating chloorprofam

Grondige reiniging is vereist, na het besluit van de Europese Commissie om de toelating van chloorprofam niet te verlengen. In schuren en op materialen waar de kiemremmer eerder is gebruikt, kunnen resten zorgen voor kruisbesmetting van nieuwe oogst aardappelen in de schuur. Dit najaar besluit de Europese Commissie daarom over een tijdelijke MRL.

Schoonmaakhandleiding

De Taskforce Kiemremming van BO Akkerbouw stelde samen met sectororganisaties in omringende landen een schoonmaakhandleiding samen voor het verminderen van chloorprofam in aardappelbewaarloodsen, op materiaal en machines. De handleiding is door de leden van de taskforce verspreid onder telers. Op de website van BO akkerbouw zijn handleiding en checklist te vinden.

Veel telers zijn al begonnen met de reiniging. Dat resulteert in praktische tips via sociale media, zoals gebruik van zelfrijdende of verticale veegmachines, gebruik van zonlicht of grondige reinigingsmethodes. Naast het schoonvegen en borstelen van materiaal, is het raadzaam veelvuldig te luchten. Zeker bij warmer weer helpt het ook om kisten, ventilatoren, transportbanden, luiken en beluchtingskanalen in de zon te plaatsen.