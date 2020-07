Snelle reactie van peil op waterinlaat

Het is opvallend hoe snel de grondwaterstand bij een drainafstand van 5 meter en een kleine overdruk reageert op het inlaten van water.

Dat schrijft adviseur Peter Lerink van de stichting H-Wodka van innovatieve akkerbouwers in de Hoeksche Waard. Op HWodka.nl doet hij verslag van de eerste ervaringen met adaptief grondwaterpeilbeheer (aGPS) op vijf percelen.

“In het voorjaar zijn de poriën vlak boven het grondwater bijna verzadigd”, aldus Lerink. “Met het toedienen van water, ook al is dat ‘maar’ 12 millimeter/etmaal, stijgt de grondwaterstand (GWS) in een paar dagen met circa 20 centimeter. Toen het peil opgezet werd, zag je de laaggelegen plekken binnen het perceel donker verkleuren. Hetzelfde gebeurde boven de drainagesleuven. Kennelijk wordt daar de opdrachtigheid van de bodem in mindere mate gehinderd door storende lagen.”

Herstel grondwaterstand

In de loop van het voorjaar is op het eerst geïnstalleerde perceel in Mookhoek het peil verlaagd tot circa 0,80 m-mv. Ook toen bleek dat de grondwaterstand zich snel, in circa drie dagen, aan het ingestelde peil aanpaste. De waterbuffer, aangevuld met af en toe wat neerslag, lijkt voorlopig voldoende voor een ongestoorde gewasontwikkeling. “De neerslag in de natte periode eind juni/begin juli is gebufferd, dat wil zeggen er is geen water afgevoerd. Op naastliggende percelen hebben de drains wel ‘gelopen’.”