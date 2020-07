SKL: gemiddelde spuit is verdwenen

De gemiddelde gekeurde spuit in 2017-2019 is 27 meter breed en heeft een tankinhoud van 2.800 liter, maar afgelopen jaar zijn maar weinig van dit soort middensegment veldspuiten gekeurd. Dat meldt de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL).

De gekeurde spuiten waren meestal of flink groter, of flink kleiner dan het middensegment. Spuiten zijn in de afgelopen tien jaar groter en breder geworden, aansluitend op de schaalvergroting in de landbouw. Het kleine segment is stabiel, omdat er altijd kleinschalige en specifieke teelten blijven die juist een kleine spuitboombreedte nodig hebben. Het middensegment is nagenoeg verdwenen. Toch blijft de middensegmet-spuit over alle gekeurde machines de gemiddelde machine.

Boombreedte gemiddeld 27 meter

Branche-organisatie Nefyto vroeg SKL tien jaar geleden de gegevens van gekeurde spuiten te bundelen. In 2017-2019 bedraagt de gemiddelde boombreedte van alle gekeurde spuiten 27 meter, in 2007-’09 was dat 24 meter. Een stijging van zo’n 10%. De gemiddelde tankinhoud groeide in de afgelopen tien jaar met 40%. In 2007-’09 was dat 2.000 liter, in 2017-2019 is dat 2.800 liter. De gemiddelde spuit is dus 27 meter breed en heeft een tankinhoud van 2.800 liter. In 2007-2009 had 51% van de spuiten 90%-driftreductie, in 2017-2019 was dat aandeel gegroeid naar 81 %.

Leeftijd gelijk

Opvallend is dat de leeftijd van de gekeurde veldspuiten gelijk is gebleven. In 2007-’09 was de gemiddelde spuit 12 jaar oud, en in 2017-2019 is dat nog steeds zo. De gemiddelde spuit is dus redelijk op leeftijd. Verwacht was dat telers en loonwerkers tegenwoordig met een aanzienlijk jonger machinepark zouden spuiten, maar het blijkt dat de landbouwsector terughoudend is in investeren in nieuwe spuiten.

Nieuwe technieken nog weinig in praktijk

Dat heeft tot gevolg dat nieuwe technieken, zoals automatische spoelsystemen en gps-gestuurde sectiecontrole maar langzaam doorsijpelen naar de praktijk. Want die nieuwe technieken zitten vooral op nieuwe machines. Jaco Koole, projectleider bij SKL, vermoedt dat telers huiverig zijn in investeren in nieuwe machines vanwege onduidelijkheid in waar het in de regelgeving en toelating naar toe gaat. Ze stellen de investering daarom nog even uit, totdat er meer duidelijkheid is.