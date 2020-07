Pootgoedexport oogst 2019 valt tegen

De export van pootaardappelen van oogst 2019 is laag uitgevallen.

De export valt weliswaar 6,4% groter uit dan van oogst 2018, maar is wel veel kleiner dan van de vijf voorgaande jaren. De groei ten opzichte van vorig seizoen kwam omdat Nederland in 2018 weinig pootaardappelen oogstte vanwege de droogte.

Minder aardappels poten

Volgens de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) exporteerde de sector 760.321 ton pootaardappelen van oogst 2019. Dat de export tegenvalt komt door de coronacrisis. Aardappelverwerkers konden half maart ineens nauwelijks meer frites verkopen. Ze probeerden hun aardappelareaal voor dit jaar te verkleinen. Sommige telers kregen een vergoeding als ze geen of minder aardappelen gingen poten. Daardoor werd van oogst 2019 slechts 423.771 ton pootaardappelen verkocht binnen de EU. Dat is zelfs nog 3.400 ton minder dan van oogst 2018, die een erg lage export kende. Vooral België kocht minder Nederlands pootgoed. De zuiderburen waren vorig seizoen nog goed voor een afzet van 107.170 ton pootgoed. Dat kwam afgelopen seizoen uit op slechts 88.327 ton. Dat is een forse daling van 18%.

Meer pootgoed naar Azië

De Aziatische landen kochten juist wel meer pootgoed dan vorig seizoen. De afzet steeg met 24% naar 111.550 ton. De export naar Irak verdubbelde bijna naar 23.463 ton door het verdwijnen van Islamitische Staat. Ook Syrië nam beduidend meer pootgoed af met een plus van 61% naar 16.167 ton. Maar de export naar Azië was wel kleiner dan van oogst 2017, toen 123.089 ton pootaardappelen die kant op gingen.

Ook Afrika kocht met 157.169 ton meer pootgoed dan van oogst 2018 (144.490 ton). Maar oogst 2017 leverde daar nog een afzetmarkt op van 190.279 ton.