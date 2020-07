Poolprijzen uien variëren van € 14 tot € 22 per 100 kilo

De uienpoolprijzen van het afgelopen seizoen lopen van ongeveer € 14 in de eerste weken naar rond € 18 per 100 kilo in week 18 (eind april). Pools die langer doorgingen, dat betreft een klein volume, liepen verder op naar € 22 in week 24 door de prijsopleving in de markt. Dat blijkt uit de eerste analyse voor de poolprijsvergelijking van Boerderij.

Grosso modo was het prijstechnisch door het vlakke verloop geen spannend seizoen, behalve de opleving op het einde. Van pieken of dalen kon in het grootste deel van de afzet niet veel worden geprofiteerd. Wat betreft kwaliteit was het een stuk spannender. De regenperiode heeft voor een splitsing gezorgd; voor en na de regen gerooid leidde in elk geval tot kleurverschil. Dat heeft effect op de afzetmogelijkheden en dus prijsvorming.

Uien via pools verkopen dekt risico’s af

Door het schrale weer in het voorjaar, werd de luchtvochtigheid in de bewaring soms te laag. Daardoor vielen partijen kaal, vooral waar ze na de regen van het land kwamen. Kale uien hebben een ander afzetkanaal, vaak richting schillerij.

Daar zaten dus wat risico‘s; die worden afgedekt door in poolverband samen uien te verkopen. Welke pool het beste bij een teler past, zit ’m meestal niet puur in de gerealiseerde prijzen, maar in voorwaarden als leveringsmogelijkheden.

Flevio Onions: € 13,78 in de vroege pool

De Flevo Onions-uienpool, bij Waterman Onions, komt over seizoen 2019-2020 met een netto-afrekening van € 13,78 in de vroege pool. Deze was kort dit seizoen, van week 42 tot en met 46. Een aantal partijen was pas laat droog en moest naar de lange bewaarpool worden overgeheveld.

Die lange bewaarpool resulteerde voor een gemiddelde partij met 8% tarra tot een prijs van € 14,78 op week 8, € 18,28 op week 18 en € 21,58 voor levering week 24. De pool voor rode uien leverde € 24,03 in week 13.

Allium Plus: € 15,13 in week 18

De uienpool van Allium Plus (via FlevoTrade) heeft € 15,13 gepresteerd in week 18. Deze pool liep korter (tot week 20) dan de Flevo Onions-pool en profiteerde zodoende niet van de opleving in de eindperiode.

Nog niet alle poolprijzen bekend

Wiskerke Onions laat weten in de basispool € 14,71 uit te keren op week 8. De prijzen van de speculatiepool zijn bij de redactie nog niet bekend.

Van Meir noteert poolprijzen van € 15,23 op week 8 en € 15,38 in week 18, bij 50% grofte.

Andere poolprijzen worden nog bekendgemaakt. in Boerderij Akkerbouw nr. 43 (publicatie 21 juli) vind je alle poolprijzen.