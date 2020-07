Poolprijs Aviko komt op € 124,96 per ton fritesaardappelen

De poolprijs van Aviko met voorverkoop bedraagt € 124,96 per ton bij levering in week 13.

De pool zonder voorverkoop van oogst 2019 leverde € 115,41 per ton op. De prijzen gelden voor maat 40-op en zijn exclusief btw.

Het zijn voorlopige poolprijzen, schrijft de Aardappel Telers Commissie van Aviko Potato in een brief aan de telers. “De hoogte van de tegemoetkoming vanuit de ‘Regeling Tegemoetkoming Land- en Tuinbouwondernemers Covid-19’ is nog niet definitief bekend. Die tegemoetkoming maakt onderdeel uit van het poolresultaat. Daarom presenteren wij voorlopige poolprijzen. Afhankelijk van de definitieve hoogte van de tegemoetkoming, de uiteindelijke omvang van de pool en de voeropbrengst kunnen de definitieve poolprijzen op basis van de huidige inschatting nog met ongeveer € 5 per ton afwijken.”

Coronacrisis

De ATC heeft geprobeerd duidelijkheid te krijgen over de tegemoetkoming. “Een 100% garantie kan helaas niet worden verkregen, maar uit de reactie van RVO.nl blijkt dat de tegemoetkoming niet wordt verminderd met de poolopbrengst.”

Door de bijzondere omstandigheden van dit verkoopseizoen hanteert de ATC geen verschillen tussen de rassen en worden geen aanvullende kwaliteitsbonussen betaald. Door de coronacrisis viel vanaf half maart de afzet van frites vrijwel volledig weg. Daardoor ontstond in Nederland een overschot van naar schatting 1 miljoen ton fritesaardappelen. De overheid stelde de ‘Regeling Tegemoetkoming Land- en Tuinbouwondernemers Covid-19’ in om onder andere getroffen aardappeltelers te ondersteunen. De telers krijgen wel een bewaarvergoeding. Die bedraagt ongeveer 65% van de reguliere bewaarvergoeding die geldt voor de contracten met een vaste prijs.