POC herroept klacht tegen aardappelactie Lidl

De Producentenorganisatie Consumptieaardappelen (POC) trekt haar klacht dat Lidl consumenten misleidt met zijn Benefrietactie weer in.

“Uit contacten met de leverancier van de aardappelen blijkt dat de betreffende aardappelen wel degelijk tegen voor de teler kostendekkende prijzen zijn aangekocht”, schrijft Keimpe van der Heide namens de POC in een opiniebijdrage voor Food 7 Agribusiness. “Dit wist de POC niet en daarom hebben wij uiteraard onze klacht weer ingetrokken.”

Veronderstelling

POC had een klacht bij de Reclame Code Commissie ingediend in de veronderstelling dat Lidl het ‘Wij ondersteunen onze aardappeltelers’ als slogan van de actie niet kon waarmaken. De veronderstelling was dat de aardappelen tegen een marktprijs voor industrieaardappelen van 2 tot 5 cent per kilo waren ingekocht.

POC ‘blij verrast’

Van der Heide: “De POC is blij verrast dat het dus wel mogelijk is: in een markt met prijzen ver onder de kostprijs toch de teler een goede prijs betalen. Wij hopen en verwachten dat hiermee een eerste stap is gezet naar een nieuwe situatie, waarin de gehele keten zijn verantwoordelijkheid neemt. Want we kunnen alleen maar duurzaam werken als álle schakels in de keten hun inspanningen betaald krijgen”.

Stappen gezet voor het ‘nieuwe normaal’

De POC zegt zich in dit specifieke geval dus vergaloppeerd te hebben, maar is toch blij met de afloop. “Wij denken dat hiermee stappen zijn gezet voor het ‘nieuwe normaal’. De telers kunnen alles doen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de maatschappelijke wensen en zij kunnen dat doen omdat de rest van de keten de teler daar ook een eerlijke beloning voor geeft. En uiteindelijk heeft de consument de garantie voor een goed en gezond product voor een eerlijke prijs.”