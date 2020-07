PCA/Fiwap start vroege aardappelnotering met € 7

Het Belgische PCA/Fiwap trapt het nieuwe seizoen af met een lage startnotering voor vroege aardappelen: € 5 tot € 7 per 100 kilo.

De meest gehanteerde prijs voor het beperkte aantal transacties is € 5. De voorgaande seizoenen startte deze notering met € 20. De bovenkant van de startnotering 2020 is vergelijkbaar met de startnotering van eind juni 2014.

Minder afname out-of-homemarkt door corona

De aardappelopbrengst voor Premières kwam voor oogst 2014 erg hoog uit in vergelijking met andere jaren. De vroege aardappelprijs stond daardoor in 2014 onder druk. Dit seizoen drukt de beperkte afname van onder andere de out-of-homemarkt door de coronacrisis de aardappelprijzen.

De meeste aardappelen die deze week in België worden verwerkt, zijn contractaardappelen en vroege aardappelen uit Duitsland. Ook wordt nog een beetje handel gedaan in oude oogst Fontanes voor € 3 per 100 kilo.