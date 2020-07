PCA: Amora-opbrengst 4 ton onder gemiddelde

Na 103 groeidagen is de opbrengst van Amora gegroeid naar 35 ton per hectare, meldt proefcentrum PCA.

Dat blijkt uit de tweede proefrooiing die het Belgische proefcentrum heeft gehouden op 13 juli. Het is 4 ton minder dan het meerjarige gemiddelde van 39 ton per hectare.

Hoogste opbrengst 47 ton per hectare

Er zit wel spreiding tussen de acht percelen. De hoogste opbrengst bedraagt 47 ton per hectare, de laagste slechts 17 ton. Dit zijn de bruto-opbrengsten, dus alle sorteringen en inclusief afval. Op percelen met een hectareopbrengst van meer dan 40 ton valt 80% in de fritessortering (50 millimeter opwaarts), en valt 9 ton per hectare in 70 millimeter opwaarts.

Bacterierot

Twee van de acht percelen blijven sterk achter in opbrengst en hadden weinig knollen. Op één perceel komt vermoedelijk bacterierot voor, met als gevolg dat de afrijping al is begonnen. Tussen de eerste proefrooiing en de tweede proefrooiing is niet meer beregend. De groei per dag is daardoor met 158 kilo per hectare zeer laag geweest na de eerste proefrooiing. De gemiddelde groei per dag is dezelfde periode 525 kilo per hectare. Het onderwatergewicht is iets gestegen naar gemiddeld 377 gram per 5 kilo.

Sinora-opbrengst boven gemiddeld

Voor het ras Sinora komt de gemiddelde hectareopbrengst met 34 ton per hectare van de acht proefpercelen iets boven het meerjarig gemiddelde uit. Het meerjarige gemiddelde ligt na 94 groeidagen namelijk op 31 ton per hectare. Sinora komt dan ook iets bovengemiddeld uit.

Er is één perceel waar de opbrengst achterblijft, ondanks een gemiddelde plantdatum. Er zitten amper zeven knollen aan. Het perceel is ook al voor 40% afgerijpt. Van alle acht proefvelden zit 23 ton per hectare in de fritessortering (+50 millimeter). Het gemiddelde onderwatergewicht bij Sinora’s is 360 gram per 5 kilo. De spreiding is groot; tussen 318 en 407 gram per 5 kilo.