Oude hoge chloorprofam-MRL geldig tot eind juli 2021

De huidige MRL van 10 milligram per kilo aardappelen blijft voor het gehele bewaarseizoen 2020-‘21 van kracht. Dat is het meest waarschijnlijke scenario.

Dat zegt André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw. Op de themadag aardappelen afgelopen winter werd door de VAVI gemeld dat rond februari/maart 2021, dus halverwege het bewaarseizoen, de tMRL zou ingaan. Dat wordt nu dus pas einde bewaarseizoen 2020-‘21. MRL staat voor maximale residulimiet.

Definitief besluit nog niet genomen

De tijdelijke MRL is in juni al voorbesproken in het EU-comité Scopaff. Toen werd bekend dat voorgesteld is de ingangsdatum van de tMRL op eind juli 2021 te zetten. “We hebben geen reden aan te nemen dat dit nog zal wijzigen in het definitieve besluit van de Europese Commissie. De Europese Commissie gaat in september 2020 een besluit nemen over het toestaan van een tijdelijke MRL van 0,3 tot 0,5 milligram per kilo aardappelen en de ingangsdatum. “We hebben er echter nog geen taart op gegeten dat de ingangsdatum eind juli wordt. Het definitieve besluit door de Europese Commissie moet nog genomen worden en het blijft politiek”, stelt Hoogendijk.

Reinigen van schuren

Het gebruik van chloorprofam is per 8 oktober 2020 niet meer toegestaan, en in navolging daarvan zou de MRL een jaar later teruggezet worden van 10 naar 0,01 milligram per kilo aardappelen. Een hogere tMRL blijkt echter nodig nodig, omdat bij een MRL van 0,01 milligram per kilo aardappelen de helft van alle bewaaraardappelen onverwerkbaar zullen zijn vanwege een te hoog gehalte aan residu. Daarom zal de Europese Commissie in september naar alle waarschijnlijkheid besluiten de MRL tijdelijk te verhogen van 0,01 naar 0,3 tot 0,5 milligram per kilo aardappelen. Het definitieve besluit door de Europese Commissie moet echter dus nog genomen worden, dus het ontheft telers deze zomer niet van het reinigen van hun schuren, stelt Hoogendijk.

Testen op residuen

Aardappelverwerkers hebben in hun aardappelcontracten vastgelegd dat chloorprofam niet meer mag worden toegepast en dat schuren gereinigd moeten zijn. Sowieso is het verstandig nu grondig de bewaarplaats te reinigen en later in het bewaarseizoen de aardappelpartij eens te testen op chloorprofam-residuen, stelt Hoogendijk. Stel dat blijkt dat ondanks reiniging de partij toch meer dan 0,5 milligram per kilo aardappelen aan chloorprofam bevat, dan heeft de teler in zomer 2021 nog een tweede kans nogmaals de bewaarschuur grondig te reinigen. Want heb je in bewaarseizoen 2021-’22 nog steeds een hogere residugehalte in je aardappelen dan de tijdelijke tMRL, dan heb je als teler een groot probleem. Die aardappelen worden door de afnemers niet langer geaccepteerd.