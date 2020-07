Nacontrole pootaardappelen gaat toch door

Keuringsdienst NAK heeft op het laatste moment nog materiaal gekregen om de verplichte nacontrole op pootaardappelen uit te kunnen voeren.

Begin juli communiceerde de NAK dat er in 2020 geen reguliere nacontrole plaats kon vinden. De benodigde laboratoriummaterialen zouden niet op tijd beschikbaar zijn. Die materialen worden ook gebruikt voor het testen op corona. Laboratoria die coronatesten uitvoeren, krijgen voorrang boven alle andere afnemers. Vanwege de virussituatie en de start van de loofdodingsperiode is daarom snel een beslissing genomen.

Echter eind vorige week is toch een grote zending van het ontbrekende materiaal bij de NAK beschikbaar gekomen. Dit materiaal is niet van de gebruikelijke fabrikant en moest eerst op bruikbaarheid worden getest en gevalideerd. De uitslag van deze test was donderdag 9 juli bekend. Op basis van deze positieve testresultaten heeft de vaste commissie pootaardappelen, in samenspraak met het bestuur van de NAK, besloten dat de verplichte nacontrole 2020 op het gebruikelijke kwaliteitsniveau doorgang kan vinden.

Restricties nacontrole

Het laboratorium heeft vanwege de gezondheidsmaatregelen rondom Covid-19 wel te maken met een beperking in de capaciteit. Daarom is het laboratorium vanaf 3 augustus vervroegd beschikbaar voor nacontrole. Enkele restricties bij de inrichting van de nacontrole 2020 zijn echter onontkoombaar: