NAK vindt meer virus in pootaardappelen

De keurmeesters van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) zien veel virusaantasting in de pootaardappelen. Daardoor is het verlagingspercentage opgelopen.

De NAK heeft tot en met vorige week (week 29) 9,9% van het pootgoedareaal in klasse verlaagd. Er is 1% afgekeurd. Een week eerder was 6,9% in klasse verlaagd en 0,7% afgekeurd.

Gezonder dan twee voorgaande jaren

De pootaardappelen zijn wel een stuk gezonder dan in de twee voorgaande jaren. In 2018 tot en met week 29 was 15,5% van het areaal in klasse verlaagd en 2,2% afgekeurd. In 2019 was dat respectievelijk 13,3% en 2,1%. In 2017 scoorde het pootgoed beter met 6,6% verlaging en 0,7% afkeuringen.

Veel virus in pootgoed

De keurmeesters zien veel virus in het pootgoed. In 59% van de klasseverlagingen geeft de NAK virus als oorzaak. Dat is verreweg de hoogste score in zeker 6 jaar. Vorig jaar was ook een jaar met veel virus, maar toen was virus in 27% de oorzaak van de klasseverlaging.