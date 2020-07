Meer septoria in noordelijke wintertarwe

Als gevolg van het wisselende weer van de afgelopen weken heeft septoria in wintertarwe vlak voor het afrijpen nogal om zich heen gegrepen.

Dat zegt onderzoeksassistent Wouter Otter van de SPNA proefboerderij Ebelsheerd in het Groningse Beerta. Of en in welke mate dat de opbrengst aantast, kan Otter nog niet zeggen. De tarweoogst moet in het Noorden nog op gang komen en duurt nog wel anderhalf à twee weken. “Een enkeling die vorig jaar al half september een vroeg ras heeft gezaaid, is wat eerder.”